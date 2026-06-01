Lo colpisce alla testa con un tubo di ferro e chiama la polizia | Fate presto l' ho ammazzato

Una furiosa lite all'interno di un hotel abbandonato. Un giovane, di origine ucraine, è stato arrestato per tentato omicidio dalla squadra mobile della questura di Rimini. Gli agenti sono intervenuti in zona Miramare e hanno fermato il ragazzo."Sono stato io"La violenta lite è andata in scena. 🔗 Leggi su Today.it

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