Lo chiamavano ‘bruttone’ ma ero pazza di Gino Paoli Aveva un corpo delizioso un bel sedere Credo che sia morto per il dolore per la perdita di Giovannino | così Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli ha parlato di Gino Paoli, affermando di essere molto innamorata di lui nonostante fosse considerato brutto. Ha detto che Paoli aveva un corpo attraente e un bel sedere. La attrazione fisica per lui era forte, anche se non era bello secondo gli standard. Ha inoltre dichiarato di credere che Paoli sia morto per il dolore causato dalla perdita di Giovannino.

“Quando mi innamoro di uno, sono cotta fisicamente. Sennò io non ti tocco e non mi faccio toccare. Ma mi sono innamorata di uno che non era bello”, parola di Stefania Sandrelli. L’attrice in una intervista a La Repubblica ha ripercorso le fasi salienti della storia con il grande cantautore morto il 24 marzo scorso. “Tutti mi dicevano: ‘Che ci fai con quel bruttone?’. Ma io ero pazza di lui. – ha ricordato – Aveva un corpo delizioso, un bel sedere. E poi c’era la voce. Delicata. Era molto infantile, anche troppo, anche come padre. Amanda me l’ha confermato. Lei ne ha sofferto molto più di me. Penso che un amore più grande del nostro difficilmente possa esistere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omaggio a GINO PAOLI...Il Maestro della canzone d'autore Italiana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stefania Sandrelli: «Gino Paoli era un adorabile bugiardo, che avesse una moglie lo seppi da mia zia, a cui risposi: ma io mica me lo devo sposare»

Ma voi sapete perché Amanda Sandrelli non ha preso il cognome di Gino Paoli nonostante sia sua figlia?Amanda Sandrelli, figlia del cantautore Gino Paoli, non ha adottato il suo cognome nonostante la parentela.

Stefania Sandrelli: Non sono una donna ricca. La pensione rivoluta dall'Inps? Umiliante. Con Gino Paoli un amore totalizzanteIl 5 giugno Stefania Sandrelli compie 80 anni. Un bel traguardo. Come tanti altri che ha già raggiunto. Mamma mi chiamava ... msn.com

Gino Paoli, la vita privata: il figlio morto prima di lui, la pallottola nel cuore, le ultime parole in Tv con Ornella VanoniSe n’è andato oggi all’età di 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Nato a Monfalcone il 4 settembre 1934 e cresciuto a Genova, la città che ha fatto ... libero.it