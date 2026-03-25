Amanda Sandrelli, figlia del cantautore Gino Paoli, non ha adottato il suo cognome nonostante la parentela. La sua scelta è rimasta oggetto di curiosità, poiché ha deciso di mantenere il proprio nome di nascita. La storia personale della donna riguarda questa decisione, che si differenzia dalla consuetudine di assumere il cognome del genitore.

La storia di Amanda Sandrelli è legata a una scelta che, ancora oggi, incuriosisce molti: pur essendo figlia di Gino Paoli, non porta il suo cognome. Una decisione che non ha nulla a che vedere con riconoscimenti mancati, ma che affonda le radici nel contesto sociale dell’epoca e nelle dinamiche personali della sua famiglia. Per comprenderla davvero, bisogna tornare indietro nel tempo, in un’Italia molto diversa da quella di oggi. Amanda Sandrelli ha il cognome della madre Stefania e non del padre Gino Paoli: perché?. Negli anni Sessanta, quando Amanda nacque, la situazione era tutt’altro che semplice. Gino Paoli era già sposato con Anna Fabbri e la relazione con Stefania Sandrelli era considerata scandalosa in un periodo in cui il divorzio non era ancora previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma voi sapete perché Amanda Sandrelli non ha preso il cognome di Gino Paoli nonostante sia sua figlia?

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