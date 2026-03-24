Da Venezia portava le murrine, i vasi in vetro mosaico, a figli e nipoti. «Ora però vorrei pensare un po’ di più a me stessa, fisicamente intendo. Sagitta, che è stata la splendida compagna di Gigi Proietti e che abita vicino a casa mia, mi sta dando buoni indirizzi e consigli». Germi, Monicelli, Scola, Bertolucci, i registi con cui ha lavorato. «Era una staffetta, nessuno mi ha fatto rimpiangere l'altro. Oggi il problema è che mancano le fondamenta, gli sceneggiatori, gli Age e Scarpelli. Oggi ci sono bei film e bravi registi e attori, ma il cinema è decaduto, i film, quando escono in sala (che sono sempre meno) dopo pochi giorni spariscono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefania Sandrelli: «Gino Paoli era un adorabile bugiardo, che avesse una moglie lo seppi da mia zia, a cui risposi: ma io mica me lo devo sposare»

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Sabato 14 marzo, ore 21, presso La Scheggia, via Fratelli Pozzi 3, proiezione film "Io la conoscevo bene” (1965) di Antonio Pietrangeli con Stefania Sandrelli preceduta dalla presentazione del libro “Io la conoscevo bene”, edito da Gremese, e scritto da Elisa - facebook.com facebook