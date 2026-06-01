Livorno investita da un autobus in via Grande | gravissima 80enne

Un'ottantenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus in partenza da una fermata in via Grande, vicino a piazza Colonella. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8:30. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in codice rosso. La polizia stradale ha avviato le verifiche sull'accaduto.

Sono apparse subito gravi le condizioni di una donna di 80 anni che, nella mattina di questo lunedì 1 giugno, è finita sotto le ruote di un autobus in partenza da una fermata in via Grande, vicino a piazza Colonella. Secondo alcune testimonianze, l'anziana sarebbe caduta dal marciapiede. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Livorno: tre nuovi autobus elettrici, la scommessa del bus pieno e sostenibile

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