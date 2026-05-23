Una bambina di 22 mesi è stata investita da un’auto nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e la bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferirla al nosocomio. Le forze dell’ordine stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente.

Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata accidentalmente travolta dalla vettura guidata dal padre, che non si sarebbe accorto della sua presenza durante una manovra. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. La bambina è stata soccorsa e trasportata in condizioni molto gravi all’ospedale San Timoteo di Termoli. Successivamente è stata trasferita in eliambulanza verso un centro pediatrico specializzato di Napoli. L’elicottero del 118 è atterrato in Piazza del Papa a Termoli, dove è stato predisposto anche un presidio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, bimba investita da auto del padre: è gravissima

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