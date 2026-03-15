Nel primo pomeriggio di oggi a Prato, una bambina è scappata dalla madre e è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata e le condizioni della bambina sono definite gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambina in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

PRATO – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 15 marzo 2026, a Prato. Una bambina di 5 anni è stata investita da un’auto in via Braga, nella frazione di Tavola. La piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso con l’elisocccorso all’ospedale Meyer di Firenze, dove i medici si sono riservati la prognosi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: bimba sfugge alla mamma e viene investita da un’auto. E’ gravissima

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