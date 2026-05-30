LIVE Virtus Bologna-Venezia Serie A basket 2026 in DIRETTA | tutto pronto per l’inizio della semifinale scudetto

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale scudetto di Serie A basket 2026 è iniziata con la vittoria dell’Olimpia Milano contro Brescia, 88-72. La partita si è conclusa poco prima delle 20, con Milano che ha preso il comando fin dall’inizio. La seconda semifinale tra Virtus Bologna e Venezia è in corso, con aggiornamenti in tempo reale. La partita si gioca in una cornice di grande attesa, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui protagonisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 La prima semifinale ha visto il trionfo in gara 1 dell’Olimpia Milano contro Pallacanestro Brescia per 88-72. 19.45 Tra circa 15? prenderà il via la seconda semifinale della Serie A di basket 20252026. Buongiorno amici ed amiche di  OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, valido come gara 1 della  semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026. Entrambe le squadre hanno superato i quarti di finale in gara 5, con gli emiliani che hanno avuto la meglio su Trento con il punteggio di 106-95 nel match decisivo. Percorso simile anche per i lagunari, che dopo essere stati in vantaggio 2-0 con Derthona, si sono fatti recuperare dai piemontesi, vincendo poi la sfida finale per 89-83. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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