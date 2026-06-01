LIVE Virtus Bologna-Venezia 90-62 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita ormai finita
La partita tra Virtus Bologna e Venezia si è conclusa con il risultato di 90-62. Nel finale, Valentine ha segnato una tripla, mentre Lever ha realizzato due canestri facili. Akele ha segnato l'ultimo punto dopo aver preso il rimbalzo. La partita si è chiusa con la Virtus in vantaggio di 28 punti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90-67 Tripla di Valentine. 90-64 Due facili di Lever. 90-62 Akele trova il pallone dopo il rimbalzo e segna. 88-62 Tripla di De Nicolao. 88-59 Arresto e tiro di Edwards. 86-59 Canestro di De Nicolao. 86-57 Schiacciata per Diouf, la sesta della partita. 84-57 Bellissimo canestro di Candi. 84-54 Edwards firma subito il +30. FINISCE QUI IL TERZO QUARTO! La Virtus ha ormai vinto questa gara-2. 82-54 Un solo libero di Edwards. 81-54 Schiacciata di Smailagic. 79-54 Un libero di Cole. 79-53 Ennesima tripla di Carsen Edwards che è già a quota 20 punti. 76-49 Ormai uno show della schiacciate. Adesso tocca a Jallow. 🔗 Leggi su Oasport.it
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