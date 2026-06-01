LIVE Virtus Bologna-Venezia 90-62 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita ormai finita

Notizia in breve

La partita tra Virtus Bologna e Venezia si è conclusa con il risultato di 90-62. Nel finale, Valentine ha segnato una tripla, mentre Lever ha realizzato due canestri facili. Akele ha segnato l'ultimo punto dopo aver preso il rimbalzo. La partita si è chiusa con la Virtus in vantaggio di 28 punti.