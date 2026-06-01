LIVE Virtus Bologna-Venezia 62-42 Serie A basket 2026 in DIRETTA | secondo quarto clamoroso delle V nere

Notizia in breve

La Virtus Bologna conduce con 62 punti contro Venezia, con un margine di 20 punti all’intervallo. Nel secondo quarto, la squadra ha segnato 33 punti, segnando un record parziale in questa stagione. La prima metà di gioco si è conclusa con una performance dominante, mentre Venezia ha faticato a contenere l’attacco avversario. La partita prosegue nel secondo tempo con il punteggio in favore della squadra di casa.