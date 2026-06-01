LIVE Virtus Bologna-Venezia 62-42 Serie A basket 2026 in DIRETTA | secondo quarto clamoroso delle V nere
La Virtus Bologna conduce con 62 punti contro Venezia, con un margine di 20 punti all’intervallo. Nel secondo quarto, la squadra ha segnato 33 punti, segnando un record parziale in questa stagione. La prima metà di gioco si è conclusa con una performance dominante, mentre Venezia ha faticato a contenere l’attacco avversario. La partita prosegue nel secondo tempo con il punteggio in favore della squadra di casa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Un primo tempo clamoroso della Virtus e soprattutto un secondo quarto irreale da 33 punti. Bologna in pieno controllo alla pausa lunga con 17 punti di uno scatenato Edwards. 62-42 Due liberi di Bowman. 62-40 Edwards scatenato! Quinta tripla della sua partita. 59-40 Tripla di Tessitori. 59-37 Niang alza per la schiacciata di Diarra. +22 per una Bologna in totale controllo. 57-37 Niang firma il +20 nel delirio della Virtus Arena. 55-37 Super schiacciata di Diarra. 53-37 Dentro il libero di Cole dopo il fallo tecnico fischiato a Diarra. 53-36 La Reyer non sta difendendo e Diarra segna due punti facili al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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