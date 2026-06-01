LIVE Virtus Bologna-Venezia 74-49 Serie A basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa in controllo

La Virtus Bologna conduce con un punteggio di 74-49 contro Venezia nel secondo quarto. Edwards segna immediatamente un canestro che porta il vantaggio a +30. Il terzo quarto si conclude con la Virtus in vantaggio e il punteggio di 84-54. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha mantenuto il controllo fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-54 Edwards firma subito il +30. FINISCE QUI IL TERZO QUARTO! La Virtus ha ormai vinto questa gara-2. 82-54 Un solo libero di Edwards. 81-54 Schiacciata di Smailagic. 79-54 Un libero di Cole. 79-53 Ennesima tripla di Carsen Edwards che è già a quota 20 punti. 76-49 Ormai uno show della schiacciate. Adesso tocca a Jallow. 74-49 Bella schiacciata di Parks che prova a rianimare la Reyer. 74-47 Morgan buca la difesa della Reyer e probabilmente segna il canestro che chiude tutto. 70-47 Wiltjer appoggia al vetro. 70-45 Due liberi di Hackett. 68-45 Ennesimo alley oop e terza schiacciata facile di Diouf. 66-44 Altra comoda schiacciata di Diouf. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia: live score Italian LBA Lega Serie A Basketball

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