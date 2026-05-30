LIVE Virtus Bologna-Venezia 37-29 Serie A basket 2026 in DIRETTA | in controllo i padroni di casa a metà secondo quarto
La partita tra Virtus Bologna e Venezia si sta svolgendo con i padroni di casa in vantaggio di 37-29 a metà secondo quarto. Durante il match, si sono registrati un time-out per Bologna e alcune segnature importanti, tra cui una schiacciata di Horton e un tiro da tre di Wiltjer. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Bologna. 39-36 Grande schiacciata di Horton. 39-34 Ancora Wiltjer da tre punti. 39-31 Vildoza riporta a +8 la Virtus. 37-31 Parks la mette dentro da due passi. 37-29 Terza tripla per Wiltjer. 37-26 Morgan trasforma entrambi i liberi. 35-26 Morgan realizza il canestro in caduta. 33-26 Horton risolve una mischia sottocanestro. 33-24 Diouf fa 22 in lunetta. 31-24 Che schiacciata di Parks! 31-22 22 di Horton. 31-20 Diarra in due tempi. 29-20 Horton sottocanestro. 29-18 Edwards regala ancora una tripla ai padroni di casa. 26-18 Morgan da tre punti. 20.27 Inizia il secondo quarto. 20.24 Si chiude il primo quarto con la Virtus Bologna in vantaggio per 23-18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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