LIVE Virtus Bologna-Venezia 37-29 Serie A basket 2026 in DIRETTA | in controllo i padroni di casa a metà secondo quarto

Notizia in breve

La partita tra Virtus Bologna e Venezia si sta svolgendo con i padroni di casa in vantaggio di 37-29 a metà secondo quarto. Durante il match, si sono registrati un time-out per Bologna e alcune segnature importanti, tra cui una schiacciata di Horton e un tiro da tre di Wiltjer. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.