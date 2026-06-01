Nel primo quarto, la Virtus Bologna guida con un punteggio di 29-16 contro Venezia. Durante il match, Carsen Edwards ha realizzato una tripla, portando il punteggio a 38-25, mentre Wheatle ha segnato un gancio in corsa portando il punteggio a 35-25.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-25 Super tripla ancora di Carsen Edwards! 35-25 Gancio in corsa per Wheatle. Esce ancora per infortunio Vildoza che si tocca sempre il fianco. 35-23 Bella azione della Virtus e sottomano di Smailagic. 33-23 Candi replica subito dall’angolo. 33-20 Scatenato Carsen Edwards! Tripla clamorosa. 30-20 Candi alza per Horton che vola sopra il ferro. 29-18 Wheatle con il primo canestro del secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Edwards sfiora il canestro da centrocampo ma è una grande Virtus nei primi dieci minuti. Bologna avanti di tredici punti alla sirena. Venezia aveva reagito, ma nel finale di quarto ha subito un nuovo allungo dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Venezia 29-16, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo quarto tutto per i padroni di casa

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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