LIVE Virtus Bologna-Venezia 15-7 Serie A basket 2026 in DIRETTA | ottimo avvio delle V nere

Notizia in breve

Nel primo quarto della partita di Serie A tra Virtus Bologna e Venezia, i padroni di casa hanno preso un vantaggio di 15 punti grazie a un canestro di Edwards che ha superato la difesa avversaria. La Virtus Bologna ha iniziato con un ritmo molto forte, portandosi subito in vantaggio. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 15-7.