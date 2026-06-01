LIVE Virtus Bologna-Venezia 15-7 Serie A basket 2026 in DIRETTA | ottimo avvio delle V nere
Nel primo quarto della partita di Serie A tra Virtus Bologna e Venezia, i padroni di casa hanno preso un vantaggio di 15 punti grazie a un canestro di Edwards che ha superato la difesa avversaria. La Virtus Bologna ha iniziato con un ritmo molto forte, portandosi subito in vantaggio. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 15-7.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-14 Edwards annienta la difesa di Venezia e firma ancora il +15. 27-12 Dentro il libero di Diarra. 26-12 Diarra strappa un gran rimbalzo e trova il canestro con il fallo di Horton. Allungo Virtus! 24-12 Tripla ancora di Edwards! 21-12 Replica subito Edwards dall’arco. 18-12 Tripla di Valentine. 18-9 Due liberi di Parks. Quattro minuti alla fine del primo quarto. 18-7 Allunga sul +11 la Virtus con il libero di Morgan. 17-7 Morgan si butta dentro e trova il canestro con il fallo di Wiltjer. 15-7 Vildoza serve dentro Niang per il sottomano dell’azzurro, ma attenzione si è fatto male al fianco Vildoza. 13-7 Dentro il libero supplementare di Vildoza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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