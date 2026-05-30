LIVE Virtus Bologna-Venezia 23-18 Serie A basket 2026 in DIRETTA | avanti i padroni di casa dopo il primo quarto

Notizia in breve

La partita tra Virtus Bologna e Venezia si è conclusa con un punteggio di 31-20. Dopo il primo quarto, i padroni di casa erano avanti, grazie a un canestro di Horton e a un altro di Diarra in due tempi. Horton ha segnato anche un tiro sottocanestro, contribuendo al vantaggio. La cronaca segnala che la squadra di casa ha mantenuto il ritmo e ha consolidato il punteggio nel corso del primo quarto.