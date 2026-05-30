LIVE Virtus Bologna-Venezia 23-18 Serie A basket 2026 in DIRETTA | avanti i padroni di casa dopo il primo quarto

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Virtus Bologna e Venezia si è conclusa con un punteggio di 31-20. Dopo il primo quarto, i padroni di casa erano avanti, grazie a un canestro di Horton e a un altro di Diarra in due tempi. Horton ha segnato anche un tiro sottocanestro, contribuendo al vantaggio. La cronaca segnala che la squadra di casa ha mantenuto il ritmo e ha consolidato il punteggio nel corso del primo quarto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-22 22 di Horton. 31-20 Diarra in due tempi. 29-20 Horton sottocanestro. 29-18 Edwards regala ancora una tripla ai padroni di casa. 26-18 Morgan da tre punti. 20.27 Inizia il secondo quarto. 20.24 Si chiude il primo quarto con la Virtus Bologna in vantaggio per 23-18. Gli ospiti partono bene con due triple di Wiltjer, ma poi salgono in cattedra Niang e Diouf che permettono ai padroni di casa (in vantaggio 10-7 anche nei rimbalzi, soprattutto in fase difensiva) di guadagnare un buon margine. 23-18 Horton realizza entrambi i tiri liberi. 23-16 Jallow schiaccia. 21-16 Lever entra in partita con 12 in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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