LIVE Virtus Bologna-Venezia 23-18 Serie A basket 2026 in DIRETTA | avanti i padroni di casa dopo il primo quarto
La partita tra Virtus Bologna e Venezia si è conclusa con un punteggio di 31-20. Dopo il primo quarto, i padroni di casa erano avanti, grazie a un canestro di Horton e a un altro di Diarra in due tempi. Horton ha segnato anche un tiro sottocanestro, contribuendo al vantaggio. La cronaca segnala che la squadra di casa ha mantenuto il ritmo e ha consolidato il punteggio nel corso del primo quarto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-22 22 di Horton. 31-20 Diarra in due tempi. 29-20 Horton sottocanestro. 29-18 Edwards regala ancora una tripla ai padroni di casa. 26-18 Morgan da tre punti. 20.27 Inizia il secondo quarto. 20.24 Si chiude il primo quarto con la Virtus Bologna in vantaggio per 23-18. Gli ospiti partono bene con due triple di Wiltjer, ma poi salgono in cattedra Niang e Diouf che permettono ai padroni di casa (in vantaggio 10-7 anche nei rimbalzi, soprattutto in fase difensiva) di guadagnare un buon margine. 23-18 Horton realizza entrambi i tiri liberi. 23-16 Jallow schiaccia. 21-16 Lever entra in partita con 12 in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
Notizie e thread social correlati
LIVE Virtus Bologna-Venezia 13-6, Serie A basket 2026 in DIRETTA: parziale di 9-0 per i padroni di casaLa Virtus Bologna conduce 13-6 contro Venezia nel primo quarto di Serie A basket 2026.
LIVE Venezia-Schio 13-23, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa fallose, Schio avanti di 10 a fine primo quartoLa partita tra Venezia e Schio nel campionato di basket femminile si sta svolgendo con Schio che ha concluso il primo quarto avanti di 10 punti.
Temi più discussi: Playoff Serie A, Virtus Bologna-Venezia gara-1 alle 20 su Sky Sport Basket; LBA Preview: G1 Semifinale di Finale Playoff Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia; Virtus Bologna-Venezia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1 semifinale, tv, streaming; Virtus Bologna - Reyer Venezia, le curiosità e dove vederla | Playoff Serie A LBA 2025/26.
Playoff LBA | Virtus Bologna vs Reyer Venezia: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket x.com
Gli uomini a disposizione di coach Nenad Jakovljevic per Virtus Bologna-Reyer Venezia (G1) facebook
LIVE Virtus Bologna-Venezia 13-6, Serie A basket 2026 in DIRETTA: parziale di 9-0 per i padroni di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-12 Wiltjer non sbaglia da due passi. 18-10 Schiaccia Horton. 18-8 Smailagic da tre punti. 15-8 Edwards ... oasport.it
Playoff Serie A, Virtus Bologna-Venezia gara-1 alle 20 su Sky Sport BasketComincia la seconda semifinale dei playoff di Serie A di basket: i campioni d’Italia della Virtus Bologna ospitano la Reyer Venezia per dare il via alla terza serie consecutiva tra queste due squadre ... sport.sky.it