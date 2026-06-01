È il momnento degli ottavi per gli italiani rimasti in gara per puntare ai quarti. Nel femminile sfida Sabalenka-Osaka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Roland Garros, ottavi: alle 11 apre Cobolli-Svajda. Poi Berrettini e Arnaldi

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