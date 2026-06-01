LIVE Roland Garros ottavi | alle 11 apre Cobolli-Svajda Poi Berrettini e Arnaldi
Alle 11, un tennista italiano scende in campo negli ottavi di finale a Roland Garros. Subito dopo, altri due giocatori nazionali affrontano le rispettive partite. I match si svolgono sui campi in terra battuta della capitale francese, con le squadre italiane che cercano di avanzare ulteriormente nel torneo. La giornata prosegue con le sfide che definiscono chi continuerà la corsa ai quarti.
È il momnento degli ottavi per gli italiani rimasti in gara per puntare ai quarti. Nel femminile sfida Sabalenka-Osaka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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