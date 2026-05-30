Alle 12, Cobolli-Tien sfida l’argentino Comesana nel terzo turno di Roland Garros, seguito da Berrettini. Nel pomeriggio, Arnaldi incontra il francese Collignon. I tre italiani sono ancora in corsa nel torneo e si preparano a disputare le prossime partite sul campo principale. La giornata si svolge con tre incontri di singolare maschile, tutti in programma nel quadro del terzo turno.

Gornano in campo per il terzo turno i tre italiani rimasti in gara. Matteo affronta l'argentino Comesana mentre ad Arnaldi tocca Collignon. Alle 12.30 la Sabalenka affronta Kasatkin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Roland Garros: Cobolli-Tien alle 12, poi Berrettini. Arnaldi nel pomeriggio

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COBOLLI, BERRETTINI E ARNALDI PER SOGNARE UN RISULTATO CLAMOROSO A PARIGI!

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