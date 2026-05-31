LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre cicliste italiane in testa alla corsa il gruppo è vicino

Notizia in breve

Nella tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, tre cicliste italiane sono in testa alla corsa, con il gruppo a circa 2 minuti e 14 secondi di distanza. La fuga si sta allungando, e il vantaggio delle atlete in testa continua a crescere. La corsa rimane aperta, mentre il gruppo si avvicina. La situazione si sviluppa lungo il percorso, con le fuggitive che cercano di mantenere il vantaggio.