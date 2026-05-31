LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre cicliste italiane in testa alla corsa il gruppo è vicino
Nella tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, tre cicliste italiane sono in testa alla corsa, con il gruppo a circa 2 minuti e 14 secondi di distanza. La fuga si sta allungando, e il vantaggio delle atlete in testa continua a crescere. La corsa rimane aperta, mentre il gruppo si avvicina. La situazione si sviluppa lungo il percorso, con le fuggitive che cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Torna ad aumentare il vantaggio delle fuggitive, distacco del gruppo di 2’14”. 13.30 Oltre alla squalificata Wiebes, anche Cat Ferguson non ha preso il via quest’oggi. La giovane ciclista della Movistar è caduta nella prima frazione, non riuscendo a continuare la corsa. 13.27 Sono 48 le atlete italiane al via, cinque in meno dello scorso anno. 13.24 Ecco le tre fuggitive: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo). Vantaggio sul gruppo di 1’13”. 13.21 Con l’esclusione di Lorena Wiebes dalla corsa, si rimischiano le carte tra le ruote veloci. Elisa Balsamo, la maglia rosa, sembra poter essere la favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)
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