Tra circa mezz’ora partirà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa si svolge su un percorso pianeggiante, con partenza prevista in una cittadina e arrivo in una località vicina. I ciclisti si preparano alla partenza, alcuni controllano le biciclette, altri si riscaldano. La strada è chiusa al traffico e sono presenti le squadre con i loro mezzi di supporto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 13.00 Tra circa mezz’ora prenderà il via la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, di 171 km. Nei primi 80 km non ci saranno veri e propri GPM, ma una parte molto ondulata dove l’asperità più impegnativa sarà quella di Civezzano (4.9 km al 6.2% medio). La prima salita è invece quella di Fastro (Le Scale di Primolano) di 3.2 km al 3.9% medio, la cima segnerà praticamente la metà esatta della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la partenza della diciottesima frazione

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