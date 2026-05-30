LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata a Ravenna

Notizia in breve

Oggi si corre la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, da Cesenatico a Ravenna, lunga 139 chilometri. La corsa si svolge in un percorso pianeggiante con alcuni tratti di lieve dislivello. La partenza è stata data questa mattina e il traguardo è previsto nel pomeriggio. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della frazione, con eventuali attacchi, scatti e volate.