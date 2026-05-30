LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata a Ravenna
Oggi si corre la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, da Cesenatico a Ravenna, lunga 139 chilometri. La corsa si svolge in un percorso pianeggiante con alcuni tratti di lieve dislivello. La partenza è stata data questa mattina e il traguardo è previsto nel pomeriggio. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della frazione, con eventuali attacchi, scatti e volate.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Cesenatico-Ravenna di 139 km. Si parte con una frazione totalmente pianeggiante, adatta alle ruote veloci. Per l’Italia si tratta già di un’ ottima occasione per portare a casa un successo: l’iridata del 2021 Elisa Balsamo (Lidl Trek) e Chiara Consonni (CanyonSram Zondacrypto) proveranno a giocarsi le proprie carte, su un arrivo che può esaltare le loro qualità. Altri due nomi pesanti per la tappa romagnola sono l’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) e la connazionale Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it
Il MURO più SOPRAVVALUTATO del Ciclismo | Giro d'Italia 2026 Tappa 18 | I VERI Highlights
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2026 Giro d’Italia, s19. live. Ciccone @ 10 Rubio @ 15 Gee @ 20 x.com
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