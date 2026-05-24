LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quindicesima frazione

Notizia in breve

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata ufficialmente. La partenza è avvenuta alle 14.03, segnando l’avvio della frazione odierna. La corsa è partita senza ulteriori ritardi e si sta svolgendo come previsto, con i ciclisti che percorrono il percorso stabilito. La classifica generale sarà aggiornata al termine della tappa.