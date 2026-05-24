LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quindicesima frazione

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata ufficialmente. La partenza è avvenuta alle 14.03, segnando l’avvio della frazione odierna. La corsa è partita senza ulteriori ritardi e si sta svolgendo come previsto, con i ciclisti che percorrono il percorso stabilito. La classifica generale sarà aggiornata al termine della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.03 Partiti! Iniziata ufficialmente la quindicesima frazione. 13.58 Sta per terminare il tratto di trasferimento, tra 1,7 km partirà ufficialmente la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026. 13.55 Da capire se Jhonatan Narvaez proverà a buttarsi nella volata di Milano per provare a salvare la maglia ciclamino da Paul Magnier. 13.52 L’arrivo odierno è particolarmente adatto alle caratteristiche di Jonathan Milan. 13.49 Il finale sulle strade di Milano è perfetto per gli sprinter puri, con un rettilineo lungo e molto largo, dove vedremo una volata di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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