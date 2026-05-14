LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la sesta frazione

Oggi si svolge la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. Alle 14:19, il corridore belga Lennert Van Eetvelt, in forza alla squadra Lotto Intermarché, è stato il primo a staccarsi dal gruppo principale. La classifica generale viene aggiornata costantemente e le fasi di corsa sono seguite da vicino dai commentatori e dagli appassionati, pronti a monitorare ogni movimento dei ciclisti lungo il percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.19 Il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) è il primo corridore a evadere dal gruppo. 14.16 Partita ufficialmente la sesta tappa del Giro d’Italia! 14.15 Eulalio è anche in testa alla classifica per la maglia bianca. 14.12 Già quindici i corridori che hanno dovuto abbandonare la Corsa Rosa dopo cinque tappe. 14.09 Cielo nuvoloso e temperatura intorno ai 18°. 14.06 Tanti sorrisi in gruppo prima della partenza, la tappa di oggi servirà a molti per rilassarsi prima dell’ascesa di domani al Blockhaus. 14.03 Non prenderà il via il tedesco Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la sesta frazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quinta e ultima frazione Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente l’ultima frazione Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada. DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 25? alla partenza ufficialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 14.15 Eulalio è anche in testa alla classifica per la maglia bianca. oasport.it LIVE Giro d'Italia, tra poco via alla 6ª tappa: 142 km da Paestum a NapoliUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, ma anche una delle più belle e scenografiche di questa edizione: Afonso Eulalio, in maglia rosa, e gli altri potranno godersi il Tempio di Nettuno, la Costiera ... gazzetta.it