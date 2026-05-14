LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la sesta frazione
Oggi si svolge la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. Alle 14:19, il corridore belga Lennert Van Eetvelt, in forza alla squadra Lotto Intermarché, è stato il primo a staccarsi dal gruppo principale. La classifica generale viene aggiornata costantemente e le fasi di corsa sono seguite da vicino dai commentatori e dagli appassionati, pronti a monitorare ogni movimento dei ciclisti lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.19 Il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) è il primo corridore a evadere dal gruppo. 14.16 Partita ufficialmente la sesta tappa del Giro d’Italia! 14.15 Eulalio è anche in testa alla classifica per la maglia bianca. 14.12 Già quindici i corridori che hanno dovuto abbandonare la Corsa Rosa dopo cinque tappe. 14.09 Cielo nuvoloso e temperatura intorno ai 18°. 14.06 Tanti sorrisi in gruppo prima della partenza, la tappa di oggi servirà a molti per rilassarsi prima dell’ascesa di domani al Blockhaus. 14.03 Non prenderà il via il tedesco Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it
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