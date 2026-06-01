LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | lo strappo di Montenars renderà la vita difficile alle sprinter
Lungo i 156 km della tappa Bibione-Buja, le cicliste hanno affrontato uno strappo ripido a Montenars, che ha rallentato il gruppo e messo in difficoltà le sprinter. Durante la corsa, diverse atlete sono state coinvolte in tentativi di fuga, ma nessuna ha preso il largo fino alla fine. La corsa resta aperta, con il finale che si preannuncia combattuto. La diretta continuerà con aggiornamenti sui movimenti in gruppo e sugli sviluppi finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e ben trovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Bibione-Buja di 156 km. Dopo due frazioni adatte alle ruote veloci arrivano le prime difficoltà, con la salita nel finale di Montenars. In maglia rosa, dopo le prime due giornate, c’è l’azzurra Elisa Balsamo della Lidl Trek, capace di vincere sia la tappa con arrivo a Ravenna che quella di Caorle. La classe ’98 piemontese, sprinter pura, proverà a rimanere in vetta alla classifica generale, nonostante un finale non proprio adatto alle sue caratteristiche. Qualora non dovessero esserci azioni determinanti sugli strappi nel finale di tappa, Balsamo potrebbe inseguire un clamoroso tris, essendo l’atleta più forte in volata dopo la squalifica di Lorena Wiebes. 🔗 Leggi su Oasport.it
ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO
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