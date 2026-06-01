LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | lo strappo di Montenars renderà la vita difficile alle sprinter

Notizia in breve

Lungo i 156 km della tappa Bibione-Buja, le cicliste hanno affrontato uno strappo ripido a Montenars, che ha rallentato il gruppo e messo in difficoltà le sprinter. Durante la corsa, diverse atlete sono state coinvolte in tentativi di fuga, ma nessuna ha preso il largo fino alla fine. La corsa resta aperta, con il finale che si preannuncia combattuto. La diretta continuerà con aggiornamenti sui movimenti in gruppo e sugli sviluppi finali.