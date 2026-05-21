LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata non scontata diversi trabocchetti per gli sprinter

Benvenuti alla copertura in tempo reale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La frazione di oggi si caratterizza per una volata che non appare scontata e presenta diversi ostacoli per gli sprinter. Seguiremo passo dopo passo l’andamento della corsa, con aggiornamenti su eventuali scatti, cadute e strategie di squadra. La classifica generale sarà influenzata dagli sviluppi di questa tappa, che potrebbe riservare sorprese o conferme in vista delle tappe finali. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta.

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