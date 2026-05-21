LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata non scontata diversi trabocchetti per gli sprinter
Benvenuti alla copertura in tempo reale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La frazione di oggi si caratterizza per una volata che non appare scontata e presenta diversi ostacoli per gli sprinter. Seguiremo passo dopo passo l’andamento della corsa, con aggiornamenti su eventuali scatti, cadute e strategie di squadra. La classifica generale sarà influenzata dagli sviluppi di questa tappa, che potrebbe riservare sorprese o conferme in vista delle tappe finali. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, oggi la tappa si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso odierno misura 175 km, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. L’inizio della tappa sarà subito movimentato e si salirà verso Pieve di Teco, ma una volta entrata nella provincia di Savona la corsa si tranquillizzerà. Al km 97 si arriverà ai piedi del Colle Giovo (11.4 km al 4.2% medio, terza categoria), dallo scollinamento una breve discesa porterà al secondo GPM: Bric Berton (5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
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