LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sei all’attacco ci sono quattro azzurre

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si sta svolgendo la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con sei corridori in fuga e quattro di loro italiane. Attualmente, il gruppo ha un vantaggio di circa 2 minuti e 45 secondi. Tra le fuggitive, quattro sono di nazionalità italiana, mentre gli altri due appartengono ad altre nazioni. La corsa è in pieno svolgimento e la situazione si mantiene stabile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il vantaggio delle fuggitive è di 2’45”. 14.27 Quattro su elementi della fuga sono di bandiera italiana. 14.24 Le due contrattaccanti hanno ’55” di ritardo dalle sei battistrada. 14.21 Prende il largo la fuga: vantaggio superiore ai 2?. 14.18 Petra Zsanko e Fariba Hashimi si stanno riportando sulla testa della corsa. 14.15 La corsa sta per fare il suo ingresso nel comune di Teor. 14.12 Aumenta il margine delle sei attaccanti: ora comandano la corsa con 1? sul gruppo. 14.09 Il loro vantaggio è di ’25”. 14.06 Anche Barbara Guarischi si unisce alla fuga. 14.03 Si stanno riportando sulle tre ragazze all’attacco Nienke Veenhoven e Marta Pavesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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