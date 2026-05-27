Durante la prima ora di gara al Giro d’Italia 2026, la velocità media è stata di 53,3 kmh. Attualmente, sette ciclisti sono in fuga, tra cui i nomi di Tarozzi e Tonelli. La tappa prosegue con questi atleti che cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La corsa è ancora in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i cambiamenti nella classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.33 La media oraria della prima ora di corsa è di 53,3 kmh. 13.30 A 1’07” dalla testa della corsa c’è un gruppetto di sette contrattaccanti, che stanno provando a raggiungere i sette fuggitivi. 13.27 Ora il gruppo ha nuovamente rallentato: vantaggio della fuga di 1’27”. 13.24 Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech) sta provando a riportarsi sui sette battistrada. 13.21 Il gruppo sembra non voler lasciare andare la fuga: vantaggio della testa della corsa sceso sotto i ’15”. 13.18 Sale a ’29” il margine dei battistrada. 13.15 Nel gruppo maglia rosa ci sono altri elementi che stanno provando a evadere per ricongiungersi con i sette attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini all’attacco, ci sono Tarozzi e Tonelli

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