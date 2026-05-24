LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini all’attacco ci sono tre azzurri

Notizia in breve

A 136 chilometri dall’arrivo, la fuga supera i due minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Quattro uomini sono all’attacco, tra cui tre italiani. La corsa è ancora molto aperta e in fase di sviluppo, con la fuga che mantiene un margine consistente. La classifica generale si mantiene invariata in questa fase della tappa. La gara prosegue con intensità e attenzione da parte dei favoriti.