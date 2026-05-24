LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini all’attacco ci sono tre azzurri
A 136 chilometri dall’arrivo, la fuga supera i due minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Quattro uomini sono all’attacco, tra cui tre italiani. La corsa è ancora molto aperta e in fase di sviluppo, con la fuga che mantiene un margine consistente. La classifica generale si mantiene invariata in questa fase della tappa. La gara prosegue con intensità e attenzione da parte dei favoriti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.27 Mancano 136 km al traguardo, la fuga supera i 2? di margine sul gruppo maglia rosa. 14.24 La testa della corsa è appena passata all’interno del centro di Broni. 14.21 Gli attaccanti guadagnano ancora sul plotone: 1’44” il loro vantaggio. 14.18 In testa al gruppo maglia rosa l’Alpecin-Premier Tech. 14.15 Sale a ’53” il margine dei battistrada. 14.12 Tre dei quattro elementi in fuga sono italiani. 14.09 Ecco il primo allungo in gruppo: Martin Marcellusi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) guidano con un vantaggio di ’28”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
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