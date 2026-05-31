Elisa Balsamo ha vinto la sua 34esima corsa, centrando un bis a Caorle. Rimane in testa alla classifica generale con un vantaggio di otto secondi su Gillespie, a dodici secondi da Consonni. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 34esima vittoria in carriera per Elisa Balsamo. 15.16 Balsamo rimane leader della generale, con 8? di vantaggio su Gillespie a 12? da Consonni. Buona parte del gruppo è invece a 20?. 15.16 Quello di oggi è lo stesso podio della frazione di ieri. 15.15 Il fotofinish cambia il verdetto: Lara Gillespie è seconda, mentre Consonni ha chiuso terza. 15.14 Quarta posizione per Charlotte Kool. 15.13 Secondo posto per Chiara Consonni, terzo per Lara Gillespie. 15.11 ELISA BALSAMO!!! Doppietta della maglia rosa sull’arrivo di Caorle. 15.11 Gasparrini sta tirando la volata a Gillespie, 500 metri all’arrivo. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Balsamo a Caorle!

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