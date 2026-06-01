LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | tra pochi minuti in campo gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Sara Errani e Andrea Vavassori, coppia numero 1 del seeding, puntano al bis dopo la vittoria dello scorso anno nello Slam parigino. 15.44 MladenovicGuo sconfiggono per 6-2, 6-4 ZhengMertens, tra pochi minuti sul Campo Simonne-Mathieu toccherà alla coppia azzurra contro DanilinaTracy. 14.54 Mladenovic e Guo conquistano il primo set per 6-2. Al termine di questo match toccherà agli azzurri contro la coppia DanilinaTracy. 13.58 Doppio 6-3 per Herbert e Halys contro i connazionali GastonDroguet. Ora in campo MladenovicGuo opposte a ZhangMertens, poi la coppia azzurra, che sfiderà DanilinaTracy. 12.22 Heliovaara e Patten si aggiudicano il primo match di giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo la coppia GoranssonKing con il punteggio di 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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