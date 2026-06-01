LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | tra pochi minuti in campo gli azzurri
Tra pochi minuti scendono in campo le coppie italiane nel doppio misto di Roland Garros 2026. La coppia numero uno del tabellone, composta da una veterana e un altro giocatore, cerca di ripetere il successo dello scorso anno nello Slam parigino. La partita si svolge in un clima di attesa, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma di streaming dedicata all’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Sara Errani e Andrea Vavassori, coppia numero 1 del seeding, puntano al bis dopo la vittoria dello scorso anno nello Slam parigino. 15.44 MladenovicGuo sconfiggono per 6-2, 6-4 ZhengMertens, tra pochi minuti sul Campo Simonne-Mathieu toccherà alla coppia azzurra contro DanilinaTracy. 14.54 Mladenovic e Guo conquistano il primo set per 6-2. Al termine di questo match toccherà agli azzurri contro la coppia DanilinaTracy. 13.58 Doppio 6-3 per Herbert e Halys contro i connazionali GastonDroguet. Ora in campo MladenovicGuo opposte a ZhangMertens, poi la coppia azzurra, che sfiderà DanilinaTracy. 12.22 Heliovaara e Patten si aggiudicano il primo match di giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo la coppia GoranssonKing con il punteggio di 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026
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