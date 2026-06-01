LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la semifinale

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Errani e Vavassori stanno affrontando Danilina e Tracy in un match valido per le fasi finali del torneo. La partita è in corso con gli azzurri che cercano di raggiungere la semifinale. La diretta viene aggiornata costantemente con i risultati e le azioni più significative. Per seguire l’andamento del confronto, è possibile aggiornare questa pagina in tempo reale.

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