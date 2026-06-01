LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la semifinale

Al Roland Garros 2026, Errani e Vavassori stanno affrontando Danilina e Tracy in un match valido per le fasi finali del torneo. La partita è in corso con gli azzurri che cercano di raggiungere la semifinale. La diretta viene aggiornata costantemente con i risultati e le azioni più significative. Per seguire l’andamento del confronto, è possibile aggiornare questa pagina in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio misto tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, e la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy, valido per i quarti di finale del Roland Garros. I due italiani, campioni in carica del torneo, dopo essere stati vicini alla sconfitta nel super tie-break degli ottavi di finale, puntano a proseguire la loro marcia nello Slam parigini. L’emiliana e il piemontese, che all’esordio hanno battuto agevolmente l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, con un doppio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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