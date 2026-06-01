LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | Mladenovic Gou avanti di un set si avvicina il turno degli azzurri

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mladenovic e Guo hanno vinto il primo set 6-2 contro le avversarie. Dopo questa partita, toccherà agli azzurri affrontare la coppia formata da Danilina e Tracy.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Mladenovic e Guo conquistano il primo set per 6-2. Al termine di questo match toccherà agli azzurri contro la coppia DanilinaTracy. 13.58 Doppio 6-3 per Herbert e Halys contro i connazionali GastonDroguet. Ora in campo MladenovicGuo opposte a ZhangMertens, poi la coppia azzurra, che sfiderà DanilinaTracy. 12.22 Heliovaara e Patten si aggiudicano il primo match di giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo la coppia GoranssonKing con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora andrà in scena il derby francese tra GastonDroguet e HerbertHalys, a seguire MladenovicGuo opposte a ZhangMartens. Dopo queste due sfide sarà il turno della coppia azzurra contro DanilinaTracy. 🔗 Leggi su Oasport.it

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