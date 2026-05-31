LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison 6-4 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri avanti di un set
Errani e Vavassori hanno vinto il primo set 6-4 contro Stollar e Harrison. Nel secondo set, gli avversari sono avanti 1-0, con Harrison che ha messo in rete un rovescio decisivo. La partita è in corso sul Philippe Chatrier durante il Roland Garros 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Per fortuna ha messo sul nastro il rovescio risolutivo Harrison. Si dispera l’USA. 30-30 Prima vincente! 15-30 Sbaglia la volèe di rovescio di opposizione Vavassori. 15-15 Gran vincente di rovescio lungoriga di Stollar. 15-0 Prima vincente Vavassori. 0-1 Ace, a quindici Harrison. 40-15 Non risponde al kick Vavassori. 30-15 Lungo il rovescio di Harrison. 30-0 Ace. 15-0 Serve prima Harrison nel 2° set. ErraniVavassori-StollarHarrison 6-4! Quarto ace del pinerolese e primo set che si chiude, poteva essersi chiuso anche precedentemente visto che gli azzurri erano 3-0 ed hanno anche avuto la palla del 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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