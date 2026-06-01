LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 6-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | la coppia azzurra domina il primo set
Errani e Vavassori hanno vinto il primo set contro Danilina e Tracy con il punteggio di 6-2. Il set si è concluso in 28 minuti, grazie ai colpi di Errani lungo il dritto e alla buona performance della coppia italiana. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Lungo il dritto di Danilina; Errani e Vavassori conquistano il primo set in 28?. 40-40 Chiude con lo smash il piemontese: set poi per la coppia azzurra. 30-40 In rete il chop di dritto di Vavassori. 30-30 Lungo il recupero con lo slice di rovescio dell’emiliana. 30-15 Non riesce la difesa a Vavassori sullo smash di Danilina. 30-0 Cross millimetrico con il dritto di Errani. 15-0 Lunghissimo lo smash di Danilina dopo una grande difesa di Errani. 5-2 In rete la volée di dritto di Tracy: doppio break azzurro. 0-40 Lungo il dritto di Danilina. 0-30 Splendido cross di dritto del piemontese. 0-15 Passa con il dritto Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026
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LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: parte la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio vincente di Tracy. 30-0 Brutta volée di rovescio sbagliata da Errani. 15-0 Chiude a rete Danilina. oasport.it
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