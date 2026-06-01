LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | parte la coppia azzurra
Durante la partita di doppio a Roland Garros 2026, la coppia azzurra ha ottenuto un break portandosi sul 2-1. Il punto è stato segnato dopo che la giocatrice avversaria ha messo in rete una volée di rovescio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Break per gli azzurri, dopo la volée di rovescio messa in rete da Danilina. 30-40 Buona guardia a rete di Tracy. 15-40 Servizio vincente della kazaka. 0-40 Errani va con la risposta di rovescio lungolinea e lascia Tracy pietrificato. 0-30 Passa Vavassori con il dritto. 0-15 Gran passante con il rovescio di Errani, che porta Tracy a sbagliare la volée di rovescio. 1-1 Servizio vincente di Vavassori. 40-40 Non passa il dritto di Danilina in risposta. 30-40 Attacca bene con il dritto Tracy. 30-30 Largo il dritto di Vavassori. 30-15 Lunga la volée difensiva della kazaka. 15-15 Largo il chop di Danilina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026
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LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: parte la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio vincente di Tracy. 30-0 Brutta volée di rovescio sbagliata da Errani. 15-0 Chiude a rete Danilina. oasport.it
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