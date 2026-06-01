Errani e Vavassori hanno vinto in due set contro la coppia avversaria, con punteggi di 6-2 e 6-2, qualificandosi per le semifinali di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa alle 17.20, segnando il passaggio del duo azzurro alla fase successiva del torneo. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 17.15 Partita perfetta della coppia azzurra dal punto di vista tattico. Impeccabili al servizio, con zero break subiti e quattro palle break annullate; inoltre Vavassori ha messo a referto 5 ace, contro un solo ace parte di James Tracy. I vincenti per Sara Errani e il classe ’95 piemontese sono stati 23, con 12 gratuiti (stesso numero degli avversari); prova positiva anche in risposta con ben quattro break realizzati. In semifinale il doppio italiano sfiderà i vincenti del match tra KrawczykSkupski e SiegemundRoger-Vasselin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy 6-2, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri volano in semifinale

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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