LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 6-2 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | arriva il break azzurro anche nel secondo set

Notizia in breve

Errani e Vavassori sono avanti 6-2, 2-1 contro Danilina e Tracy nel match di doppio a Roland Garros 2026. Nel secondo set, arriva un break azzurro. In precedenza, Danilina ha realizzato un smash vincente e una volée di rovescio difensiva lunga da parte di un avversario. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.