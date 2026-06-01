LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 6-2 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | arriva il break azzurro anche nel secondo set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Errani e Vavassori sono avanti 6-2, 2-1 contro Danilina e Tracy nel match di doppio a Roland Garros 2026. Nel secondo set, arriva un break azzurro. In precedenza, Danilina ha realizzato un smash vincente e una volée di rovescio difensiva lunga da parte di un avversario. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Smash vincente di Danilina. 40-15 Lunga la volée di rovescio difensiva dello statunitense. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Tracy. 15-15 Chiude con la volée di dritto Vavassori. 0-15 Sbaglia la volée di dritto il piemontese. 2-1 Chiude con il dritto Vavassori: break azzurro anche nel secondo set. 30-40 Errani chiude con la volée di rovescio dopo uno scambio spettacolare. 30-30 Schiaffo al volo vincente della kazaka. 15-30 Non riesce la difesa a Tracy dopo il rovescio di Vavassori. 15-15 Buona guardia sottorete di Tracy con la volée di dritto. 0-15 Largo il rovescio di Danilina. 1-1 Ace del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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