LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | confermano il break di vantaggio gli azzurri
Sul campo di Roland Garros, Errani e Vavassori conducono 4-2 nel secondo set contro Danilina e Tracy. Dopo aver conquistato un break di vantaggio, gli azzurri mantengono il vantaggio, con Errani che ha messo a segno un punto con il dritto. La risposta di Danilina è lunga e non cambia la situazione. La partita prosegue con un punteggio di 3-2 in favore degli italiani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passa con il dritto Errani. 4-2 Lunga la risposta di dritto di Danilina. 40-0 Errani chiude con la volée di rovescio. 30-0 Schiaffo al volo vincente con il dritto di Vavassori. 15-0 Ottima copertura della rete di Errani, che chiude con la volée di dritto. 3-2 Spara via la risposta Vavassori. 40-0 Servizio vincente di Tracy. 30-0 Smash vincente di Danilina. 15-0 Bel dritto in cross di Tracy. 3-1 Larga la risposta di Danilina. 40-30 Sbaglia la volée di dritto lo statunitense. 30-30 Chiude a rete Tracy. 30-15 In rete il dritto dello statunitense. 15-15 Appena largo il passante di dritto di Errani. 15-0 Lungo il dritto di Tracy. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026
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LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: parte la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio vincente di Tracy. 30-0 Brutta volée di rovescio sbagliata da Errani. 15-0 Chiude a rete Danilina. oasport.it
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