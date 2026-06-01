LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | confermano il break di vantaggio gli azzurri

Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, Errani e Vavassori conducono 4-2 nel secondo set contro Danilina e Tracy. Dopo aver conquistato un break di vantaggio, gli azzurri mantengono il vantaggio, con Errani che ha messo a segno un punto con il dritto. La risposta di Danilina è lunga e non cambia la situazione. La partita prosegue con un punteggio di 3-2 in favore degli italiani.