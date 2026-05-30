LIVE Cobolli-Tien Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte il romano è favorito per gli ottavi!

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, i giocatori sono già in campo e la temperatura è di 32 gradi. La partita è iniziata e il tennista romano è considerato favorito per gli ottavi di finale nel torneo di Roland Garros 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIOCATORI IN CAMPO! 11:59 Giocatori in campo a minuti, 32 gradi per ora a Parigi. 11:55 C’è un precedente ma p stato giocato sul cemento ed è stato vinto in due set da Tien a Pechino 2025, torneo in cui giunse in finale contro Sinner l’USA. 11:50 Insomma, il ragazzo americano è un predestinato, e sta raccogliendo risultati eclatanti anche sulla terra battuta. Oggi però ci sentiamo di dire che, viste anche le fatiche di Tien, il favorito netto per giungere in ottavi è Flavio Cobolli. 11:45 Il quesito del pre partita è semplice: l’americano ne avrà ancora? Dopo il 3° turno agli Internazionali d’Italia ha vinto il torneo di Ginevra giocando praticamente solo set decisivi così come le 3 ore finali contro Mariano Navone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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