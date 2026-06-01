LIVE Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 in DIRETTA | occasione unica contro l’americano di seconda fascia
Durante il Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha affrontato un giocatore americano di seconda fascia in un match che si è concluso con la vittoria dell’italiano. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui. Contestualmente, si è giocato anche il match tra Berrettini e Cerundolo, iniziato alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) Giocatori in campo! 10:58 Svajda che già a Roma aveva battuto Trungelliti per poi perdere da Ruud. Davvero incredibile ciò che è riuscito a fare un giocatore che, fino a 20 anni, non viaggiava perché non aveva abbastanza soldi. 10:54 Capitolo ranking importante, perché nella race il romano si porterebbe addirittura in settima piazza con una vittoria oggi. In classifica mondiale invece lo vedrebbe salire in undicesima posizione di portarsi ad appena 290 punti da Alexander Bublik, decimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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