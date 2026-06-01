LIVE Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 in DIRETTA | occasione unica contro l’americano di seconda fascia

Notizia in breve

Durante il Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha affrontato un giocatore americano di seconda fascia in un match che si è concluso con la vittoria dell’italiano. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui. Contestualmente, si è giocato anche il match tra Berrettini e Cerundolo, iniziato alle 11.