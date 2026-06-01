LIVE Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve la guardia alta contro la rivelazione americana

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Roland Garros 2026, è arrivata una rivelazione americana che ha attirato l’attenzione. La partita tra Berrettini e Cerundolo sta proseguendo, con l’incontro che è iniziato alle 11 e si sta svolgendo nel terzo match della giornata. La tensione si mantiene alta, mentre i giocatori si affrontano sul campo. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni in corso.

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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