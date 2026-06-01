Flavio Cobolli ha battuto Zachary Svajda negli ottavi di finale di Roland Garros 2026, qualificandosi così ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha superato il rivale in tre set. La sfida si è giocata sui campi di Parigi e ha determinato il passaggio di Cobolli alla fase successiva del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale attesissima che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e Zachary Svajda che vale i quarti di finale al Roland Garros 2026. Occasione irripetibile per il romano, che vuole il secondo quarto di finale a livello Slam della giovane carriera dopo quello di Wimbledon nel 2025. Una vittoria oggi significherebbe molto non solo in chiave personale, ma anche a livello nazionale: raggiungere un quarto di finale (avremo 3 cartucce) senza Sinner e Musetti sarebbe oggettivamente pesantissimo. La classifica del romano con una vittoria oggi varrebbe l’undicesimo posto virtuale, ammesso che Casper Ruud non batta Joao Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quarti

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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