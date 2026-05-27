Una giocatrice argentina è in corsa per i sedicesimi a Roland Garros 2026. Sta affrontando il suo avversario sul campo in terra battuta, con il punteggio ancora in corso. La partita si sta disputando senza interruzioni, con scambi rapidi e intensi. La tensione si percepisce tra i presenti mentre la giocatrice sudamericana cerca di mantenere il vantaggio. La sfida prosegue senza sosta, con il pubblico che segue attentamente ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla terraiola argentina Solana SIERRA per un posto in sedicesimi di finale al Roland Garros 2026! Paolini ha rinunciato al doppio e a difendere il titolo sopraggiunto dodici mesi fa per concentrarsi al 100% sul singolare per provare a rilanciarsi in una stagione che, al momento, è di involuzione tecnica, tattica e soprattutto in classifica WTA. Nella Race appunto Paolini è fuori dalle prime 20 posizioni, mentre in classifica momentaneamente occupa la dodicesima piazza. Vincendo oggi si avvicinerebbe a Linda Noskova, già eliminata ma distante oltre 400 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la terraiola argentina sulla strada dei sedicesimi

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Roland Garros Women's Draw Reaction! Can Swiatek WIN back her clay crown or can Gauff defend title

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