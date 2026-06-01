Un tennista romano ha superato il suo avversario in quattro set e si è qualificato per i quarti di finale a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. La sfida è rimasta aperta fino all’ultimo set, con il giocatore che ha vinto il quarto parziale al tie-break. Nel frattempo, è in corso la partita tra Berrettini e Cerundolo, prevista intorno alle 11.

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano se la vede brutta, ma è in quarti!

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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