LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 6-7 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | romano al servizio per chiudere

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giocatore romano sta servendo per chiudere la partita nel quarto set, con il punteggio di 5-2. La sfida si sta disputando a Roland Garros 2026. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La sfida coinvolge anche un altro atleta, in programma un incontro tra Berrettini e Cerundolo alle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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