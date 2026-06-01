Un giocatore romano sta servendo per chiudere la partita nel quarto set, con il punteggio di 5-2. La sfida si sta disputando a Roland Garros 2026. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La sfida coinvolge anche un altro atleta, in programma un incontro tra Berrettini e Cerundolo alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Dritto vincente lungoriga Svajda. 30-0 Non risponde Svajda e allora ci siamo! 15-0 Con il dritto Cobolli. 5-2 Tiene la battuta e allunga la partita Svajda. 40-15 Dritto in rete. 30-15 Para a rete Svajda. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Ace. 5-1 A quindici Cobolli. 40-15 Kick vincente. 30-15 Lungo il dritto difensivo, che doveva andare in campo, e invece è andato sul telone su tentativo di vincente. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto. 4-1 Evita lo 0-6 Svajda. 40-30 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: romano al servizio per chiudere

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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