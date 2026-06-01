Un tennista romano ha vinto i primi due set, 6-2 e 6-3, ma ha perso il terzo, 6-7. Nel quarto set, è in vantaggio 5-3, ma non ha ancora chiuso la partita. La sfida si sta giocando durante il torneo di Roland Garros 2026. La partita è in corso e sarà aggiornata in tempo reale. Un altro match tra un tennista italiano e un avversario si svolge alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Smorzata vincente Svajda. 30-15 Fuori un altro dritto. 15-15 Prima e smorzata vincente. 0-15 Si allarga ed esce il dritto dell’americano. 5-3 Dritto vincente in corsa, Svajda. Il pubblico francese non vede l’ora che giochi Parry, ma deve attendere. 30-40 Risposta vincente di dritto. 30-30 Errore di dritto inside in. Se la complica sempre Cobolli, ogni volta. 30-15 Dritto vincente lungoriga Svajda. 30-0 Non risponde Svajda e allora ci siamo! 15-0 Con il dritto Cobolli. 5-2 Tiene la battuta e allunga la partita Svajda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano non chiude

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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