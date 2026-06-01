LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 6-7 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano non chiude

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tennista romano ha vinto i primi due set, 6-2 e 6-3, ma ha perso il terzo, 6-7. Nel quarto set, è in vantaggio 5-3, ma non ha ancora chiuso la partita. La sfida si sta giocando durante il torneo di Roland Garros 2026. La partita è in corso e sarà aggiornata in tempo reale. Un altro match tra un tennista italiano e un avversario si svolge alle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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