LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sogna di chiudere in 3 set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano ha vinto i primi due set e si trovava in vantaggio nel terzo al momento dell’interruzione del match. Il punteggio era di 6-2, 6-3 e 6-6. L’incontro si stava giocando a Roland Garros 2026 e si prevedeva che potesse concludersi in tre set. La partita si stava svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La cronaca si concentra sui risultati parziali e sulla situazione in corso sul campo.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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