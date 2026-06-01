Un tennista italiano ha vinto i primi due set e si trovava in vantaggio nel terzo al momento dell’interruzione del match. Il punteggio era di 6-2, 6-3 e 6-6. L’incontro si stava giocando a Roland Garros 2026 e si prevedeva che potesse concludersi in tre set. La partita si stava svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La cronaca si concentra sui risultati parziali e sulla situazione in corso sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 1-0 Grande difesa del romano, sulla riga con il dritto. Non può però andare sempre bene. 6-6 E allora, tie-break: sarà durissima. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Niente, esce il dritto difensivo. 15-0 Palla corta insensata del romano. Chiude l’USA. Terzo set veramente difficile in cui è l’americano a meritare di più. 6-5 Tiene anche questo amici, tiene anche questo. Verosimilmente sarà tie break, visto che non ha più concesso alcun che Svajda al servizio dopo il break iniziale. 40-30 Clamoroso errore con il dritto di Svajda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna di chiudere in 3 set

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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