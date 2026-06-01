LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sogna di chiudere in 3 set
Un tennista italiano sta giocando la partita di secondo turno a Roland Garros 2026. Dopo aver vinto i primi due set con un punteggio di 6-2 e 6-3, si trova in vantaggio nel terzo set con un punteggio di 4-3. La partita è in corso e si sta giocando sulla terra battuta parigina. La diretta viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 4-4 Niente, c’è bisogno ancora di faticare. Risposta di dritto in rete, provando a colpire vincente. Peccato! 40-30 Doppio fallo Svajda. 40-15 Prima vincente. 30-15 Con la prima Svajda. 15-15 ARCOBALENO, il secondo di rovescio di Flavio. Come lo gioca il lob da quel lato! 15-0 Noooooooooo. Fuori il rovescio in palleggio. Due ore di gioco 4-3 AAAACCCCEEEEE! 40-30 Nooo fuori il rovescio dopo il servizio. 40-15 Servizio e dritto al volo!!! 30-15 In rete il rovescio. 30-0 Alè, prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scambio di break a inizio 3° setDurante il match a Roland Garros, l’atleta ha vinto i primi due set con un punteggio di 6-2, 6-3, prima di perdere il servizio nel terzo set,...
LIVE Cobolli-Svajda 4-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: un break da difendere nel 1° setAl Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto 4-2, con un break da difendere nel primo set.
Temi più discussi: Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quarti; Tennis Tracker, Roland Garros LIVE: Cobolli avanti di un set contro Svajda (6-2, 1-1), poi Berrettini e Arnaldi; Cobolli-Svajda: orario e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale.
A Parigi è la giornata degli azzurri, che vanno a caccia dei quarti di finale Apre Cobolli, che affronta l’americano Svajda, poi è il turno di Berrettini che sfida Juan Manuel Cerundolo, chiude il programma Arnaldi contro Tiafoe facebook
LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 2-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scambio di break a inizio 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH ... oasport.it
Cobolli-Svajda 6-2 6-3 3-2 LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: Flavio avanti due set. Oggi Berrettini e ArnaldiLa diretta di Sinner-Svajda oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it
Una nuova giornata piena di sfide ed emozioni ti aspetta nella terra rossa del #RolandGarros. Scopri tutti i match da non perdere, live e on demand sui 6 canali #Eurosport + uno in 4K, disponibili su #TIMVISION Play tim.social/offerte_timvis… #UnaCon x.com