LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sogna di chiudere in 3 set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano sta giocando la partita di secondo turno a Roland Garros 2026. Dopo aver vinto i primi due set con un punteggio di 6-2 e 6-3, si trova in vantaggio nel terzo set con un punteggio di 4-3. La partita è in corso e si sta giocando sulla terra battuta parigina. La diretta viene aggiornata in tempo reale.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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