LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 6-7 4-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano conferma il secondo break e si avvicina

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista romano ha vinto il quarto set contro l'avversario, confermando il secondo break e avvicinandosi alla vittoria. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 6-2, 6-3, 6-7, 4-0. La diretta prosegue e gli aggiornamenti sono disponibili online. Contestualmente, si sta disputando anche il match tra Berrettini e Cerundolo, previsto per le 11.

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