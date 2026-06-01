Il tennista romano ha vinto il quarto set contro l'avversario, confermando il secondo break e avvicinandosi alla vittoria. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 6-2, 6-3, 6-7, 4-0. La diretta prosegue e gli aggiornamenti sono disponibili online. Contestualmente, si sta disputando anche il match tra Berrettini e Cerundolo, previsto per le 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Gratuito di rovescio. 15-15 Anche qui, si poteva rispondere, non l’ha fatto Cobolli con il dritto. 0-15 Si allarga il dritto difensivo di Svajda. 4-0 Tiene il servizio, sembra incredibile, ma siamo avanti di due break e il traguardo sembra lontanissimo. Seconda, l’ultima prima da sinistra è entrata sulla palla break A-40 Dritto sulla riga e urlo. 40-40 Sbagliato il rovescio lungoriga, lascia tutto il campo di là aperto per il dritto di Svajda. Niente, non vuole chiudere Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 4-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano conferma il secondo break e si avvicina

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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