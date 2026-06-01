LIVE Cobolli-Svajda 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break fondamentale del romano nel 2° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo set, il giocatore romano ha ottenuto un break decisivo che ha portato il punteggio a 5-3. Nel primo set, ha vinto con un punteggio di 6-2. La partita è in corso sul campo di Roland Garros 2026. La diretta prosegue e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Nel terzo incontro, si gioca tra Berrettini e J. Cerundolo, con inizio previsto alle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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