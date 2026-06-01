LIVE Cobolli-Svajda 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break fondamentale del romano nel 2° set
Nel secondo set, il giocatore romano ha ottenuto un break decisivo che ha portato il punteggio a 5-3. Nel primo set, ha vinto con un punteggio di 6-2. La partita è in corso sul campo di Roland Garros 2026. La diretta prosegue e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Nel terzo incontro, si gioca tra Berrettini e J. Cerundolo, con inizio previsto alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 0-30 MAMMA MIA! Risposta aggressiva in cross di rovescio, lungoriga perentorio! 0-15 Spiazzato Svajda dal dritto di Cobolli! 5-3 Super game di battuta a confermare il break! 40-15 YES! Dritto inside in vincente! 30-15 Con il lungoriga di dritto si apre il campo e questa volta chiude Cobolli! 15-15 No, qui male. Servizio in kick, colpisce il dritto al volo inspiegabilmente Cobolli e lascia tutto lo spazio al dritto di Svajda. 15-0 Super inside in vincente del romano! 4-3 LUNGOOOOO il dritto dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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