LIVE Cobolli-Svajda 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break fondamentale del romano nel 2° set

Notizia in breve

Nel secondo set, il giocatore romano ha ottenuto un break decisivo che ha portato il punteggio a 5-3. Nel primo set, ha vinto con un punteggio di 6-2. La partita è in corso sul campo di Roland Garros 2026. La diretta prosegue e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Nel terzo incontro, si gioca tra Berrettini e J. Cerundolo, con inizio previsto alle 11.