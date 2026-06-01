LIVE Cobolli-Svajda 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break da difendere nel 1° set

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto 4-2, con un break da difendere nel primo set. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui. È in corso anche il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo del giorno, iniziato alle 11. La diretta fornisce informazioni sui punteggi e gli sviluppi delle gare in tempo reale.