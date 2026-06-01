LIVE Cobolli-Svajda 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break da difendere nel 1° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto 4-2, con un break da difendere nel primo set. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui. È in corso anche il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo del giorno, iniziato alle 11. La diretta fornisce informazioni sui punteggi e gli sviluppi delle gare in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Larghissima la risposta di dritto. Ottimo slice. 30-30 Seconda centrale vincente. 15-30 Largo il rovescio in cross di Svajda. 15-15 Imprime un gran ritmo allo scambio il romano con il dritto, scentra l’americano. 15-0 Peccato, esce la risposta di dritto di Cobolli. Sarebbe stata vincente. 4-2 Gran dritto anomalo! A trenta Cobolli! 40-30 Gran punto di rovescio di Svajda. 40-15 Palla corta a segno dopo la prima in kick! 30-15 Attacco controtempo di rovescio e volèe comoda!!! 15-15 Con il dritto anomalo Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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